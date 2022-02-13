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【追蹤更方便】無需大海撈針！　美國團隊研無人機追蹤海洋垃圾

16:00 2022/02/13

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團隊先在直升機上利用偏振相機（Polarimetric camera）記錄德州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）海岸的自然與人造景觀，再根據合成材料物體的反射偏振光，利用機器學習技術進一步分析和分類所拍攝到的物體。（NOAA）

海洋垃圾嚴重影響海洋生態環境，而且漂流不定，增加追蹤及處理得難度。最近有美國科學團隊打算透過無人機與機器學習（Machine Learning）技術，追蹤海洋垃圾的走向，最後再「一網打盡」。

【環保物料】Samsung 響應環保計劃 手機殼用海洋廢料

美國俄勒岡州立大學近日與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的海洋科學中心合作，在美國海岸防衛隊的協助下，先在直升機上利用偏振相機（Polarimetric camera）記錄德州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）海岸的自然與人造景觀，再根據合成材料物體的反射偏振光，利用機器學習技術進一步分析和分類所拍攝到的物體。

【節能減碳】減少船隻碳排放 貨櫃航運公司研發海上充電浮標

偏振相機主要是記錄電磁波的偏振方向，而人造物的反射偏振光與岩石、植物等自然物體有所不同，因此可透過機器學習識辨及區分。團隊認為，若讓無人機沿著海岸線飛行，自動檢測、繪製被沖走的垃圾位置，日後就可以透過這些資料得知海上垃圾的流向。目前團隊已經在俄勒岡州海岸進行測試，並預計工作人員將於今年夏天接受系統操作培訓。

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責任編輯：廖淑瑩

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