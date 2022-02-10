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【二手樓價】上環聚賢居兩房988萬沽　創8個月成交價、呎價雙新低

股樓投資 17:51 2022/02/10

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疫情來襲，有屋苑錄得低價成交。利嘉閣何詠詩表示，市場新近錄得上環聚賢居2座中層A室的二手成交，單位實用面積約400方呎，建築面積約540方呎，採兩房間隔，外望享開揚景觀。單位以988萬元沽出，折合實用面積呎價約24,700元，為繼去年6月後成交價及實用面積呎價新低。

據悉，原業主於2005年9月，以約424萬元購入上述單位，持貨約16年，現轉手帳面獲利約564萬元，物業升值約1.3倍。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

何詠詩補充，上述為屋苑本月首宗成交，對上一宗低價成交為去年6月一房單位，實用面積同為約400方呎，成交價約980萬元，折合實用面積呎價約24,500元。屋苑現有約50個單位放售，叫價由990萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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