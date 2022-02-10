Tesla工廠被指涉種族歧視 加州政府部門提告

種族議題成為美國近年最受關注議題之一，電動車公司Tesla的工廠被指涉嫌有種族歧視事件，更有數百封投訴信關於此事。加州政府的公平就業及房屋部門表示，發現有證據顯示種族歧視事情存在，決定向Tesla提出控告。Tesla則嚴正批評州政府的調查不實。

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公平就業及房屋部（Department of Fair Employment and Housing，簡稱DFEH）指出，接獲數百封投訴，指Tesla位於加州弗里蒙特（Fremont）的廠房內涉嫌有種族歧視行為。DFEH指黑人員工指出，Tesla工廠的經理及主管經常使用帶種族歧視的污辱字句，廠房內工作每日見到有種族歧視的噴漆。

同時，黑人員工亦分派做更需體力勞動的工作，面對更嚴格的廠房規則，而且更經常不獲分發需要專業能力的工作機會。另外，Tesla工廠的管理階層及專業級員工亦缺少黑人員工身影。Tesla的2020年公司族裔報告顯示，美國員工中只有10％為黑人，領導階層更是僅得4％。

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DFEH部長Kevin Kish在聲明中表示，在接獲數百份Tesla員工的投訴後，DFEH發現證據指工廠的工作環境含有種族隔離意思，因此於周三（9日）向加州法院入稟控告Tesla涉及種族歧視。Tesla暫時未有回應。

不過，在DFEH入稟前，Tesla發表網誌批評DFEH的調查不實，表明公司強烈反對所有形式的種族歧視及騷擾，亦成立員工關係團隊協助回應及處理所有投訴。文中Tesla亦重申，作為加州最後一間汽車製造工廠，廠房同時僱用社會各大族群工作，向3萬名加州汽車製造工人提供最優渥薪酬的工作。

Tesla去年因被前員工控訴未有處理職場的種族歧視問題遭判敗訴，需向對方支付高1.3億美元（約10.12億港元）的賠償。

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責任編輯：吳漢培