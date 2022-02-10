▲ 【富途FUTU】富途獲新加坡交易所原則性批准所有會員資格 可提供財務諮詢

中資網上券商富途（美：FUTU）去年成為內地官方監管緊盯對象，被暗指在內地「無牌經營」。富途連月繼續擴大中國以外的金融牌照，最新表示子公司富途證券（新加坡）獲新加坡交易所 （SGX）原則性批准5個會員資格及財務顧問牌照豁免資格。富途稱，公司是首間線上券商獲得新交所全部會員資格。

富途最新獲得原則性批准的牌照包括：

新交所證券交易會員

新交所中央存托結算和證券清算會員

新交所衍生品交易會員

新交所衍生品清算會員

新交所中央存托托管會員

富途表示，獲牌照後有利當地子企持續提升產品交易與結算效率，與此同時，富途在新加坡獲准為豁免財務顧問，可就投資者產品提供財務諮詢，並參與FAA 許可的投資產品諮詢和發布或分派研究活動。

據以往資料，富途2020年獲新加坡金融管理局（MAS）原則性批准資本市場服務（CMS）許可證，2021年以新加坡為東南亞總部。富途在當地推出的金融服務平台「moomoo」上線不足3個月，有22萬註冊用戶，當中逾10萬名為資產客戶。

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