【濠賭股】穆迪降澳博企業家族評級至「Ba2｣ 　反映再融資風險高企及Omicron疫情影響

▲ 穆迪降澳博企業家族評級至「Ba2｣ 反映再融資風險及Omicron疫情影響

國際評級機構穆迪發表報告指，將澳博 （00880） 的企業家族評級由「Ba1｣ 下調至「Ba2｣ ，並將由冠途控股發行、由澳博提供擔保的債券高級無抵押評級從「Ba2」下調至「Ba3｣ ，而評級繼續列入下調觀察名單。評級下調主要反映澳博延遲執行再融資計劃令市場對公司財務及流動性管理的憂慮上升，以及Omicron疫情爆發導致澳門博彩業收入復甦緩慢，增加經營不確定性。

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穆迪指，在澳博完成再融資短期到期貸款前，其再融資風險仍然高企。如果澳博未能及時獲得長期融資以解決到期問題，穆迪稱可能會進一步降級。

澳博一直在尋求執行190億元的新擔保貸款和循環貸款，為將於本月28日到期的現有貸款再融資，截2021年底，該貸款餘額約為130億港元。然而，由於監管部門尚未批准，新貸款須延遲。澳博正在安排現有貸款到期延期，防止監管部門進一步延遲。

穆迪預期，考量到資產質素及與銀行的長期關係，澳博可將貸款到期延期一年，並預期最終會獲批新貸款。但在即將到期的巨額債務到期之際，缺乏執行再融資的安排引發對該公司流動性管理的擔憂。

另外，穆迪將2022年澳門中場博彩總收入的預測下調至 2019年水平的一半左右，預計僅在2023年才會大幅復甦。

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