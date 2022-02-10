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【NFT】Greener DAO創立瀕危動物NFT 以喚醒環境保育意識

理財智慧 18:22 2022/02/10

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隨著虛擬貨幣和區塊鏈浪潮的興起，NFT風潮席捲全球，英國30位科學家，聯同旅行交友APP「Blay」的創辦人的 CJ Chiang，推出以環境保育為宗旨的 Greener DAO，期望讓更多年輕人意識到環保的重要性。

【黃金消費】節日因素拉動黃金需求 全國春節消費升13%【下一頁

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

Greener DAO找來新銳藝術家林佩君手繪，並以「真實世界動物稀有度」去決定野生動物NFT稀有度的環保類型專案，卡片等級依照聯合國頻臨絕種動物標準分成四級，而真實世界裡越瀕危的動物，所發行的 NFT 就越稀少，為了堅持環保的宗旨，NFT使用以太坊節省能源的Solana鏈來發行

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

CJ Chiang 認為，Greener Dao所發行的以全球瀕臨絕種野生動物作題的NFT，結合了公益、保育、教育以及科技的應用，繪製的風格以70年代流行的「像素藝術」（Pixel Art）為主，他又稱相信這套NFT可以成為永存的經典，喚醒群眾對環境、生態保育的關懷。

【北京冬奧】北京冬奧獎牌設計取自古代天文圖　用手摸不留指紋【下一頁

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記者：鄭日棱

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