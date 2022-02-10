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【吉利175】吉利1月銷量跌6%　電動車增6倍　受累春節提前、內地零星疫情

股市 18:02 2022/02/10

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【吉利175】吉利1月銷量跌6%　電動車增6倍　因春節提前、內地零星疫情

吉利汽車  （00175）  公布，1月汽車總銷量按年跌6.1%至146,380輛，按月跌8%。吉利汽車解釋，銷量下跌主要受農曆新年假提前和各地零星疫情影響。吉利上月新能源汽車和電氣化汽車（純電動、插電式混動、油電混動）單月銷量達17,928輛，按年增5.4倍，按月就少5%，當中純電動車佔15,442輛，按年升幅達6.4倍。

吉利細分各個品牌銷量表現，全資擁有的主力品牌「吉利」銷量佔122,833輛，按年少6%，其中新能源車品牌「幾何」佔10,229輛，按年增3.9倍。

合資品牌方面，與富豪汽車（Volvo）合資的領克上月銷量按年跌28%至18,334輛；去年10月開始交付Zeekr 01的高檔電動車品牌「極氪」單月銷量3,530輛；主打換電技術的「睿藍」單月銷量1,683輛。

吉利汽車表示，除上述銷量，領克品牌上月實現以創新訂閱模式（訂閱+使用汽車及配套服務）向歐洲市場的訂閱客戶交付1,228部汽車。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢（立即收看）

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港股 吉利汽車（00175） 歐洲市場 銷售 歐洲 農曆新年 總銷量 富豪 運動 新能源

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