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【第五波疫情】各區檢測排隊服務驚現拍賣網 派籌機發現假籌或賣籌情況

理財智慧 18:30 2022/02/10

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Omicron變種病毒在本港各區爆發，當局於各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，於指定期間曾身處污水呈陽性結果的市民，需要進行病毒檢測，但由於各區社區檢測中心及流動檢測站的人手有限，市民往往需要花上動輒數小時排隊輪候，令市民苦不堪言，有人便瞄準箇中商機，將排隊變成一門生意，於拍賣網兜售「檢測排隊服務」。

【溫股知新】恒指區間上又落    高息國策股落鑊

近日在二手拍賣平台Carousell上，只要輸入「強檢代排隊」或「檢測排隊」等關鍵字，就能發現到相關服務，部分為指定地區服務，部分則可以服務各區，每小時收費由90港元至200港元不等，相比之下，前往檢測中心自費檢測也不過是240港元，所以也未知相關服務是否真的「有價有市」。另外，這種人逼人的排隊工作不僅辛苦，更有機會大幅增加感染風險。

【中移動 941】券商接力唱好 中移動A股漲停 H股今年累升近24%【下一頁

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為紓緩市民排隊之苦，當局陸續在各區設立「派籌機」，當中包括荃灣公園及長沙灣體育館，今明兩日起將會為大約10個檢測站增設派籌機。市民可通過掃描籌上的二維碼查看輪候時間，不過有承辦商發現已有假籌或賣籌的情況。檢測站承辦商負責人、駿嶺生物科技營運總監孫詠琪在接受電台訪問時指出，昨日有職員收到市民反映炒賣籌號的問題，所以派籌位置會有人看守限定一人一籌，如想幫家中長者或行動不便人士多取一張籌，可以帶上其身分證副本、長者卡或相關的證明文件。

【青姐話】財色兼收迎福虎    資金回流傳統股

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責任編輯：嚴浩文

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