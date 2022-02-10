小室圭美國律師考試倘再肥佬 與老婆真子隨時返日本

前日本皇室公主小室真子與丈夫小室圭婚後移居美國，低調展開新生活。日媒報道，小室圭因去年美國律師考試落榜而面臨簽證到期問題，更可能隨時要與真子離開紐約返回日本。

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小室圭去年7月參加紐約律師考試，同年10月考試結果公布證實小室圭落榜。小室圭當時透露會於本月再度參加考試，而日媒更引述消息人士指小室真子會繼續支持丈夫學業。

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小室圭是去年5月從福特漢姆大學（Fordham University）法學院畢業。日媒《Daily新潮》周三（9日）報道，小室圭目前於一間律師行Lowenstein Sandler任職法律文員，同時努力備考本月22日至23日舉行的紐約律師考試。

《Daily新潮》引述一名紐約執業律師Ricky Tokunaga指，他相信小室圭很可能是持有F-1學生簽證逗留美國，再取得美國選擇性實習（Optional Practical Training，簡稱OPT）資格逗留美國一年。

但按當局規定，如果他畢業後未能在受聘12個月內取得H-1B工作簽證，就要離開美國。因此如果小室圭今次仍未能通過考試獲正式聘用，他現時簽證最快5月、最遲7月就失效。

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不過Ricky Tokunaga表示小室圭今次就算再「肥佬」，如轉職做研究員等工作仍有機會取得H-1B簽證。但H-1B簽證每年都以抽籤形式發放，申請成功率只得50%。

《Daily新潮》指小室圭目前正就簽證問題諮詢日本外務省，但簽證簽發情況關乎國家主權。假如美國政府最終拒絕向小室圭簽發簽證，小室圭與真子料要返回日本。

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責任編輯：鄭錦玲