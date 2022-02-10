  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (四) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G Plan】5G價格戰再度打響　香港寬頻100GB 5G計劃月費實繳149元兼包半年Disney+（附比較）

股市 17:14 2022/02/10

分享：

【5G Plan】5G價格戰再度打響　香港寬頻100GB 5G計劃月費實繳149元兼包半年Disney+（附比較）

5G價格戰再度打響，香港寬頻 （01310） 宣布推出全新5G流動通訊服務計劃，100GB 5G計劃月費只需149元，超過上限後可使用速度不高於5Mbps本地數據，合約期24個月，攜號轉台可豁免18元行政費，每月實繳149元。

香港寬頻上述5G計劃會額外送100元的 HOME+電子現金券、6個月Disney+及6個月網絡安全防護及防毒軟件HKBN SAFE，優惠期直至3月底前。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，香港寬頻一貫致力為客戶帶來前所未有的價值，會透過持續豐富無限合一服務組合，推出5G流動通訊服務計劃，一站式照顧大眾的網絡連接需求。

中移動香港推5G plan 限時半價月費

中移動 （00941） 旗下中移動香港近期推出限時半價月費，100GB 5G 計劃月費149元，連行政費每月實繳167元，合約期24個月。

和記電訊 （00215） 100GB 5G計劃月費288元，送3000分易賞錢，加1蚊多200GB，意味客戶累享300GB 5G數據，合約期至少24個月，連18元行政費，每月實繳306元。

數碼通110GB 5G plan 送手機及配件消費 csl.送Netflix 及Now E

數碼通 （00315） 也有類似計劃，110GB 5G計劃月費398元，連同行政費每月實繳416元，合約期24個月，上台送2000元手機及配件消費券。

香港電訊 （06823） 旗下csl. 100GB 5G計劃月費468元，連行政費及18元，每月實繳486元，合約期24個月，雖然價格較高，但附送Netflix 及Now E基本組合串流服務，可以煲劇睇波。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢（立即收看）

相關文章：

【iPhone】蘋果據報下月初推出5G版iPhone及新iPad

【長和併購】長和與Ooredoo完成合併總值60億美元的印尼電訊業務　新公司將在印尼推出5G業務

【5G】香港電訊投得70兆赫5G頻譜　使用費為5.99億

記者：李哲毅

港股 香港電訊－SS（06823） 香港寬頻（01310） 和記電訊香港（00215） 中國移動（00941） 數碼通（00315）

上一篇文章

迪士尼（DIS.US）盤後升逾7% 短綫可炒旅遊復甦？（有片）

下一篇文章

【美股期貨】 CPI數據前夕　道指期貨升19點　納指期貨跌逾0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】阿里動力持續　夜期升200點越25000關（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里動力持續　夜期升200點越25000關（不斷更新）
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【香港疫情】文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港　CEO狠批防疫措施令港成孤城
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億
【恒大危機】「打工皇帝」恒大副主席夏海鈞去年8月中前突然清倉恒大債券　套現2.85億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款