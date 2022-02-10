▲ 【5G Plan】5G價格戰再度打響 香港寬頻100GB 5G計劃月費實繳149元兼包半年Disney+（附比較）

5G價格戰再度打響，香港寬頻 （01310） 宣布推出全新5G流動通訊服務計劃，100GB 5G計劃月費只需149元，超過上限後可使用速度不高於5Mbps本地數據，合約期24個月，攜號轉台可豁免18元行政費，每月實繳149元。

香港寬頻上述5G計劃會額外送100元的 HOME+電子現金券、6個月Disney+及6個月網絡安全防護及防毒軟件HKBN SAFE，優惠期直至3月底前。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，香港寬頻一貫致力為客戶帶來前所未有的價值，會透過持續豐富無限合一服務組合，推出5G流動通訊服務計劃，一站式照顧大眾的網絡連接需求。

中移動香港推5G plan 限時半價月費

中移動 （00941） 旗下中移動香港近期推出限時半價月費，100GB 5G 計劃月費149元，連行政費每月實繳167元，合約期24個月。

和記電訊 （00215） 100GB 5G計劃月費288元，送3000分易賞錢，加1蚊多200GB，意味客戶累享300GB 5G數據，合約期至少24個月，連18元行政費，每月實繳306元。

數碼通110GB 5G plan 送手機及配件消費 csl.送Netflix 及Now E

數碼通 （00315） 也有類似計劃，110GB 5G計劃月費398元，連同行政費每月實繳416元，合約期24個月，上台送2000元手機及配件消費券。

香港電訊 （06823） 旗下csl. 100GB 5G計劃月費468元，連行政費及18元，每月實繳486元，合約期24個月，雖然價格較高，但附送Netflix 及Now E基本組合串流服務，可以煲劇睇波。

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記者：李哲毅