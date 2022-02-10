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【電子支付】Visa研究：香港小微企對業務前景樂觀度高於全球平均值 95%冀今年加快接收數碼支付

Hot Talk 18:08 2022/02/10

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【電子支付】Visa研究：香港小微企對業務前景樂觀度高於全球平均值 95%冀今年加快接收數碼支付

Visa（美：V）環球研究顯示，94%的受訪香港小微型企業對自身業務前景感到樂觀，較全球平均值90%為高，亦在眾多調查市場中排名第二；95%的受訪香港小微型企業表示將於今年接收非接觸式或更多的數碼支付方式，較全球平均值82%為高。

電子支付日益普及，研究顯示有92%本地小微型企業預計會在十年內完成全面數碼支付轉型，較全球84%為高，當中已有7%實現無現金支付。在接受某程度數碼化支付的受訪企業中，有34%表示計劃接受數碼貨幣付款，例如加密貨幣。

另外，56%的香港消費者預計會在今更頻繁使用數碼支付。僅2%消費者表示會減少使用。

是次研究針對包括巴西、加拿大、德國、香港、愛爾蘭、俄羅斯、新加坡、阿拉伯聯合酋長國及美國在內的9大小微型企業經營者及消費者進行訪問。

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