【有相睇】海堤灣畔無敵大海景新裝兩房　撞正疫情無奈大減逾90萬沽出

疫情未明朗，影響樓市交投表現，業主叫價多數回軟，即使單位條件好亦無奈減價出售。中原地產蔡華航表示，海堤灣畔3座中層A室成交，實用面積573平方呎，兩房間隔，享機場全海景，最近以828萬元沽出。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，單位去年12月放盤，叫價為920萬元，今年1月降價至860萬元，隨著本港疫情加劇，最後進一步減至828萬元沽出，累減幅度達10%，折合實用呎價14,450元。蔡華航指，買家趁近期樓價回調，買入單位作長線收租用途。參考同類單位市值月租約1.6萬元計，上址租金回報料約2.3厘。

由代理提供的單位相可見，單位內櫳新淨企理，外望開揚海景。資料顯示，原業主則於2006年4月以238萬元買入單位，持貨近16年轉售，賬面獲利590萬元，單位升值2.5倍。

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