【居家抗疫】民政總署設「居安抗疫」電話熱線 為家居檢疫人士提供支援協助

民政事務總署為「居安抗疫」計劃所設立的24小時電話熱綫（1833 019）今日（10日）開始投入服務，為進行家居檢疫的人士提供協助和支援，電話熱綫將提供100條綫，而有關數量會視乎需要再作增加，熱綫中心分別設於黃大仙社區中心和荔枝角社區會堂。

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政府由2月8日起推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人進行為期分別14天和4天的家居檢疫。

熱綫職員會處理一般查詢及記錄「居安抗疫」人士所需要的援助，並將有關個案轉介相關部門再作跟進。

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責任編輯：羅浩濂