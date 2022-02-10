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【美國疫情】CDC料未來1個月增逾6萬死 下月累計逾97萬

環球社會熱點 16:50 2022/02/10

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美國新增新冠肺炎確診人數有所放緩，但死亡人數卻相對平穩。美國疾控中心（CDC）周三（9日）發布預測指，下月初全美累計死亡人數或增至逾97.8萬人。CDC亦指，未來1個月內將有逾6萬人染疫離世。CDC亦指，美國住院人數將在連續第3周開始下降。

美國料為5歲以下幼兒接種疫苗 最快本月開始 【下一頁】

CDC周三公布綜合預測數據顯示，未來4周內將有逾6.1萬人染疫離世。當局預料每周死亡人數將在未來數周漸趨穩定，之後會開始下降。CDC預測同時，直至3月5日，全美或共有94.2萬至97.8萬人死亡。

約翰斯‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國目前已累計錄得90萬宗新冠死亡個案，即平均每日死亡人數2,481人水平，但按照CDC預測，日均死亡將達2,576人，高於目前平均。

住院方面，CDC預料住院人數將第3周連續下降，3月4日時或新增1,000至1.18萬住院患者。美國官方數據顯示，目前共有逾10.4萬新冠確診者需入院接受治療。CDC表示近期新增確診數目預測可靠性較低，將繼續收集及分析個案數據，是次並未作出走勢或數目預測。

美國逾1200萬兒童染疫 中Omicron易有哮吼 【下一頁】

紐約州副州長霍楚爾（Kathy Hochul）周三宣布，由於當地確診及住院人數下降，當地時間周四（10日）起取消室內口罩令及疫苗接種要求，允許地區政府或企業自行制定相關措施。美國麻省同日亦宣布，本月28日起撤銷學校及托兒機構口罩令。麻省政府指接種疫苗是最佳保護措施，麻省年輕人疫苗接種率處於全國領先地位。

Our World in Data數據顯示，美國64.4%人口已接種新冠疫苗，更有27.3%人口接種第3劑疫苗，其中紐約州及麻省接種率分別為74.6%及76.7%。

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責任編輯：李俊儀

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