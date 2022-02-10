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【職場熱話】薪金一萬元要求推薦信？ 打工仔指非高薪厚職 有感是奇怪公司

理財智慧 18:20 2022/02/10

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不少僱主都要求應徵者提供履歷表，亦有部份公司要求提供推薦信，不過到底要怎樣的工要求有推薦信才合理呢？近日有網民在「高登」討論區發文指一萬左右薪金的工都要求有推薦信，認為不合理，直斥有此要求都是奇怪公司。

樓主指一萬左右薪金的工都要推薦信，質疑是多餘。難道見1000份工，便要前上司寫1000封信？又不是高薪厚職。換轉我是前上司，知道應徵的新工只得一萬元也不會幫你寫。他認為食物鏈底層的工請就請，不請就不請，問有沒有推薦信的都是奇怪公司。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任 頂薪逾7萬元 實際要做啲咩？見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

有網民亦認為「其實這種叫推薦信？還是工作經驗證明？以我理解要讚做得好才算是推薦信」、有網民建議「你可以用同一封信給1000間公司」。

有網民更笑言「已放棄搵工，除非倒閉或解僱。上班遇到挫折，都只會死忍克服解決難題」。 

【職場熱話】職場難有信？ 打工仔祼辭 同事信誓旦旦一同辭職 公司網頁員工名單揭謊言下一頁】 

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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責任編輯：陸盈希

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