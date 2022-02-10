【樓市熱話】港島物業慘遭嫌棄 被指又殘又舊 難做按揭 不明為何還有入手者

香港樓價升幅驚人，港島區更加名列前矛。近日有網民在「連登」討論區發文指不明為何還有人會買港島物業，如柴灣、太古城等，認為既殘舊又不方便。

樓主指出柴灣、杏花邨、太古城的樓壞處。首先外觀很差又殘舊，預計每隔十年就要大維修一次。其次出去市區完全不方便，去旺角至少要45分鐘。再者完全沒有重建價值，基本上買了便很難有人接手，而且做不到30年按揭。

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有網民亦認為「大維修20-30年才做一次、中環金鐘才是市區，公屋出身才會經常想到旺角、45-55年樓齡一定做到30年按揭，每個月都有大量的成交」。

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有網民更笑言「住深水埗好，又平又近旺角」、「舊成咁都仲貴過部分新樓，想想有什麼原因」。

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責任編輯：陸盈希