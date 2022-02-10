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【投行業績】瑞信上季轉蝕169億港元　投行收益跌31%、去年捲Archegos等多項醜聞

股市 16:32 2022/02/10

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【投行業績】瑞信上季轉蝕169億港元　投行收益跌31%、去年捲Archegos等多項醜聞

瑞士信貸（Credit Suisse）2021年飽受Greensill Capital、Archegos等重大挫節，最新公布去年第4季虧損20.07億瑞士法郎（折合169億港元），主要受瑞信投行業務收入按年跌31%，以及Archegos等事件的法律開支撥備影響。

瑞信續指，2022年是該行轉型一年，預告今年首季稅前利潤將繼續下跌。

2021年全年業績方面，瑞信去年轉盈為虧，蝕16億瑞士法郎，2020年則錄盈利27億瑞士法郎。 

瑞信全年因Archegos事件　折合虧405億港元

因應捲入與美國金融機構Greensill 相關的供應鏈融資基金爆煲，以及家族辦公室 Archegos 槓桿虧損，瑞信披露，全年因應各項重大事件的特殊虧損高達71億瑞士法郎，單計Archegos事件已損手48億瑞士法郎。

若撇除單次特殊項目，瑞信去年稅前溢利按年增長51%，惟第4季經調整後稅前溢利依然按年跌62%，只有3.28億瑞士法郎。

瑞信除了營運鬧出風險，管理層也接連變動，加入不足一年的Antonio Horta-Osorio今年1月宣布請辭主席，他被揭發兩度違反新冠病毒防疫規則而被瑞信內部調查。另外，瑞信近期也被指涉及保加利亞洗錢案，但該行否認指控。

新任主席Axel Lehmann強調，除了重整瑞信企業文化，也會繼續推進以財富管理為核心業務。單計去年第4季，瑞信整體淨收益按年跌12%至45.82億瑞士法郎，財富管理業務仍能按年增2%至32億瑞士法郎，而投行收入就大跌31%。

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金融機構 家族辦公室 Axel Lehmann 瑞士 保加利亞
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