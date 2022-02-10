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【申上訴候批】涉串謀詐騙證監囚4年申上訴候批　張震遠料明年3月出獄

股市 16:28 2022/02/10

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張震遠料明年3月出獄

前行政會議成員兼前商交所主席張震遠，涉串謀商交所時任財務總監瞞騙證監會，早前被裁定串謀詐騙等罪成，於2020年7月被判監4年。張今（10日）由代表律師向高等法院申請就定罪提出上訴許可。上訴庭聽取陳詞後，押後作出書面判決。據悉，仍在服刑中的張震遠，將於2023年3月刑滿出獄。

現年62歲的上訴人張震遠，早前於區域法院經審訊後，被裁定1項串謀詐騙罪及1項欺詐罪成，於2020年7月被判監禁4年，禁止擔任公司董事5年。

仍在服刑中的張今早被押解到高等法院，出席就定罪提出上訴許可之聆訊。張的代表律師指，原審法官於分析證供時不足，包括以污點證人身分作供的同案被告蔡達英（52歲）之可信性，以及其證供欠缺文件或電郵等支持，質疑原審法官未能於毫無合理疑點下裁定上訴人罪名成立。

上訴庭副庭長聽取陳詞後表示需時考慮，押後作出判決，估計於下周可作出書面判決。據悉，仍在服刑中的張震遠，估計可於2023年3月刑滿出獄。同案被告蔡達英則被判監1年，已刑滿出獄。

張震遠被控的串謀詐騙罪指，於2012年5月至2013年5月期間，張震遠、蔡達英串謀詐騙證監會，即隱瞞商交所財務的重要資料，及提交虛假或具誤導性的財務狀況，使證監會沒有撤回商交所的自動化交易服務認可。

欺詐罪則指張於2013年4月12日至17日期間，向吳海璇虛假地表示，新效控股有限公司的整體持股並未抵押予其他人，意圖詐騙而誘使佳富達財務有限公司交出3,000萬元。

記者：林育慧

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刑事訴訟 行政會議 張震遠 欺詐罪 證監會
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