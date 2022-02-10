12月結果概要：

─各區信心指數跌至負數。

─樓價自 2021 年 1 月以來首次出現負值。

─短期交投氣氛受壓，未來 12 月趨向平穩。

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注︰以上調查由皇家特許測量師學會（RICS）及千居Spacious聯辦，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況，是一個市場趨勢調查。數字反映2021年12月的數據。

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