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圖看本港樓市氣氛

股樓投資 16:25 2022/02/10

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12月結果概要：

─各區信心指數跌至負數。

─樓價自 2021 年 1 月以來首次出現負值。

─短期交投氣氛受壓，未來 12 月趨向平穩。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

注︰以上調查由皇家特許測量師學會（RICS）及千居Spacious聯辦，訪問本地專業地產代理及發展商，問題圍繞港九新界住宅樓價及供求情況，是一個市場趨勢調查。數字反映2021年12月的數據。

同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 謝昕蕎

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