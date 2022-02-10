【美元定存】美元1年定存最高息達1厘 港銀趁美加息前大打搶存戰

▲ 美元定期存款加息戰升級，1年定存息首破1厘新關。

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雖然疫情不斷升級，港銀忙於應付疫襲而頻頻關閉分行，不過，美元定期存款的加息搶客戰未有停步，反而日益升溫。單以本周至今僅4天來看，暫有4間大小行齊加定期存款息，包括今年已多番加不同存期的上海商業銀行，創興 （01111） 也於昨天（2月9日）追趕加息快車，調高3個月美元定存年息至0.65厘。即使連大行也有應戰，星展於本周二（8日）向長息埋手，大加1年美元定存息率0.15厘，新息率至0.75厘，令這間星資大行罕有打入長息的高息榜三甲列。

可是，連日加息的招商永隆更進取，旗下1年美元定存息於本周一大年初七（7日）勁加0.3厘至1厘，息率終突破1厘大關，打破以0.8厘雄霸同期息率榜榜首多時的富邦。而招商永隆1年美元定存計劃的入場費僅須5萬美元，但要求指定電子渠道開立才享最高特惠息，而第2大高息的富邦，起存額是等值100萬港元。

此外，招商永隆今天（10日）再加半年美元定存年息0.05厘至0.7厘。

1年港元定存最高息1.28厘【下一頁】

美國聯儲局於本港時間3月17日凌晨公布議息結果，專家料由於美國極大機會於該時宣布加息，所以港銀爭相搶閘加美元定期存款息率，冀在資金成本相對較低時先鎖定短中長期存款，除笨有精。而中資名家料美滙指數年內有機破百，做定存有望滙息雙賺。招商永隆回應本報查詢指，因應業務策略，該行不時調整定存利率，為客戶提供具競爭力之利率優惠，而美元1年期定存年利率1厘，為同業相同存期中較高的利率。

此外，追息族亦緊盯美滙指數走向。招商永隆銀行環球金融市場部總經理蕭啟洪回應本報查詢指，預測今年美匯指數的高低位介乎93.5到100，年底目標價為95.5至97.5區間。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，美元於3個月內見95.32，未來半年至1年上試96.69。

1年人幣定存息最高2.88厘【下一頁】

經新一輪吸存戰，目前6個月美元定存年息以集友的0.9厘稱冠，3個月美元定存是富邦的0.88厘年息最高。一年期美元定存息率是招商永隆的1厘居首，遠較滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） ，3間發鈔行的長息僅0.1厘高。

全球聚焦今晚美國公布1月份通脹，市料再創40年新高，升7.3%。而外電指，高盛估計美國10年期債息今年底高見2.25厘，同時料聯儲局在今趟加息周期共加10次，分別為今年加5次、明年加3次、2024年再加兩次。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪