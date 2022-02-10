佩洛西終開綠燈 美國會將草擬禁議員交易股票

美國眾議院議長佩洛西近年在股市成績亮眼，吸引不少股民關注其動向。不過，美國有傳媒報稱，佩洛西近日終於同意，國會起草議案，禁止議員買賣股票，估計最快今年內可以投票表決。一旦獲通過，股民將失去一大股市指標人物。

佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股 【下一頁】

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）報稱，民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）經過數月拒絕後，終在周三（9日）同意，批准國會起草議案，禁止國會議員交易股票。眾議院行政委員會率先起草，預計立法程序可在今年來完成，更可能早於早期選舉前。

參議院內仍需進一步商討，決定議案最終版本。其中，民主黨進步派參議員沃倫（Elizabeth Warren）與共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）更聯手提出一個草案。

不過，國會實質禁止哪一種形式的投資成有待商確，中期選擇後進入國會的新議員需採取甚麼行動，符合屆時法律要求，以及會否禁止議員家人買賣股票，一切仍是未知之數。

特朗普新書兩個月即售罄 大讚約翰遜拍得上邱吉爾 【下一頁】

以往美國國會多次否決起草禁止國會議員交易股票的議案，指有關法條妨礙國會吸引人才加入履行公職。然而，至今眾多議員的家人因在股市獲利而身家變豐厚，當中包括佩洛西。

佩洛西去年股市「戰績」彪炳，成為不少人的指路明燈。根據申報文件顯示，偑洛西近期再有動作，買入Google母企Alphabet、Disney、道指軟件股Salesforce等的認購期權，以最新收市價計，都錄不俗回報。相關交易由本身任職風險投資的佩洛西丈夫Paul Pelosi作出，惟按規定，國會議員及其配偶屬行動一致，均需申報逾1000美元的交易，需於交易後45日內提交。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培