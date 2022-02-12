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【人才挽留】疫下現人手荒　HR專家提四大建議留住人才

14:00 2022/02/12

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新冠疫情繼續肆虐全球，各行業正面對勞動力短缺的問題，各企業都出盡辦法為挽留人才。專業顧問公司韋萊韜悅（WTW）的一項研究指出，在 2021年受訪的 380名僱主中，73%的僱主表示難以吸引員工，並且70%的公司相信人才流失的問題將在2022年持續存在。

美國人力資源管理協會（Society for Human Resource Management ，SHRM) 日前就整合各界專業管理人士的建議，並提出四大策略以留住人才。

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定期與員工聯繫，聆聽意見

美國公關公司North 6th Agency人才發展副總裁Nina Velasquez提出，企業應該以人為本，提供員工獎勵計畫，如：獎金、有薪假期、向為勞動階層爭取福利的慈善機構捐款、團隊業績獎勵、為達成營業目標的員工提供休假日等。

Valasquez亦強調，上述的是基本福利。企業也應讓員工在團隊裏有參與度，管理層應與員工保持健康的聯繫。即使在疫情下，員工需要遙距工作，管理層應繼續保持與員工互動，認真對待他們的想法，「員工的發言能有效推動企業發展，企業可考慮建立諮詢委員會，為公司的決策進行投票及建議。」另外，企業亦可提供問卷及意見收集箱，讓員工發言。

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對員工表示讚賞

員工往往希望自己的貢獻受到重視和讚賞。據美國人力資源管理協會指出，79%的人離職是因為他們覺得自己在工作中不受重視。醫療保健軟件公司Florence Health Care人與文化部門副總裁Gia Ganesh認為，除了可透過「銀彈攻勢」，以口頭形式表達欣賞亦有效建立愉快的工作環境。

提供發展機會

員工希望在公司看到清晰的職業發展路向。加拿大金融科技公司FISPAN人力資源主管Claudia Ivanova表示，該企提供讓實習生、應屆畢業生及現有員工學習及發展的計畫，確保他們發展專業的職業路向。她認為，當員工在公司看到發展的可能性後，就不會再尋找其他企業的工作機會。

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鼓勵員工探索，實踐職業抱負

管理層應該讓員工在公司內部實踐他們的創業抱負。美國諮詢公司Change Logic管理主管Andy Binns指出，美國面對大辭職潮的同時，初創數量飆升至新冠疫情前的四倍，反映了人們現更熱衷於開展屬於自己的事業，導致各企人才流失。因此，他認為企業應好好運用員工創業的熱情，讓他們在公司內部追求創新的商業理念，留住最優秀的員工，還可以幫助公司創造新想法。

責任編輯：吳嘉雯

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