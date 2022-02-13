【情人節2022】晚市禁堂食損慶祝意欲　花店嘆生意挫5成

▲ 有花店負責人表示，受累於疫情反覆，料情人節的鮮花生意額大減超過4至5成。（黃建輝攝）

情人節即將到來，以往有不少市民亦前往花墟預訂花束。不過在疫情陰霾下，今年有市民反映「不買太貴」，亦有花店料生意大跌4至5成。

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受訪市民余先生昨日帶同女兒一同到花墟訂購鮮花予妻子，他表示今年經濟不景氣，故不買太貴的花束。雖然花束金額與去年同樣是880元，但尺寸則較往年細。另一市民麥先生則指，今年花1300元購買情人節花束，約18枝玫瑰花，售價較預算稍高。

顧客手緊 減購買量

近日本港疫情嚴峻，整體市況亦未見明朗。格蘭花店負責人陳小姐表示，受累於疫情反覆，料情人節的鮮花生意額大減超過4至5成。她又指，市民憂心疫情，變相預訂鮮花時，亦抱觀望態度。目前平均訂單金額至少800元，雖然部分顧客較以往手緊，陳稱唯有鼓勵客人減少鮮花枝數，以遷就預算。

晚市禁堂食拖累銷情

首年迎來情人節檔期的網上花店Let Hope Bloom負責人黃小姐亦指，晚市禁堂食、在家工作對銷情影響嚴重，情人節花束的銷售額較預期減少至料一半。她透露，該店一個月前開始進行早鳥優惠，但反應平平。本來本周開始陸續有情人節訂單，但自前日港府又再宣布收緊防疫限制，令訂單又見放緩。

黃續透露，現時平均單價逾1500元左右，由於不少人在家工作，目前有7至8成訂單亦是寄到住宅。

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記者：葉泳珊