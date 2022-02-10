【政府服務暫停】公屋管理處收款處將暫停開放　租戶可經指定便利店、超市、繳費靈交租

因應政府宣布繼續實施政府僱員的特別上班安排，以大幅減少社區的人流和社交接觸，房委會今日（10日）宣布，所有公共屋邨管理處星期一、三及五上午10時至下午1時開放，提供有限度的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。

公屋管理處內的收款處將會暫停開放，租戶可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金，詳情請按此瀏覽。

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其他特別工作安排：

黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組，會以投遞箱方式接收有關置業資助貸款計劃／自置居所貸款計劃的文件，申請人可於星期一、三及五上午10時至下午1時，把該等文件投入設於置業資助貸款小組的投遞箱內。置業資助貸款小組稍後會通知申請人已收到有關資料／發出確認信及作出跟進。



樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃銷售小組及其他相關服務的辦事處，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士。如有查詢，可致電房委會銷售熱線：2712 8000或有關服務的辦事處電話。



樂富房委會客戶服務中心公屋申請辦事處於星期一、三及五上午8時至下午1時開放，處理公屋申請事宜；而已預約的詳細資格審查會面將會如期進行。

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清拆安置辦事處及重建組分區（白田及石籬中轉房屋）辦事處星期一、三及五上午10時至下午1時開放，處理有關清拆安置或重建事宜。



位於房委會總部地下的收納處星期一至五下午2時至4時30分開放，處理租金以外的收納款項服務（包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續）。

此外，鑑於上述特別工作安排，公眾人士向房委會提出的查詢、要求或投訴可能未能及時回應。查詢請致電房委會熱線2712 2712。

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