【疫苗通行證】各國要求接種新冠疫苗　黑市大賣偽造疫苗通行證

▲ 近日有研究發現，偽造通行證的詐騙集團在過去數星期愈趨活躍。

變種病毒Omicron肆虐全球，各國相繼加強防疫措施，港府亦計劃推行疫苗通行證。軟件技術公司Check Point的威脅情報部門Check Point Research（CPR）近日的研究發現，偽造通行證的詐騙集團在過去數星期愈趨活躍。

自去年7月起，歐盟開始實施新冠疫苗護照計畫，多個國家以及美國部分部分州省紛紛加入。全球旅遊業高度依賴疫苗接種及檢測通行證，一些國家如奧地利及德國甚至要求完成接種疫苗人士需同時出示PCR/抗原陰性檢測結果。

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由於變種病毒Omicron的傳播度高，加上測試套裝供應不足，令不法分子有機可乘。該報告指，目前至少有一個早前已暫停活動的詐騙集團重新活躍起來。這些不法分子的目標是檢測結果呈陽性、拒絕接受檢測、不願接種疫苗和選擇上網搜尋代替方法的人。即使普通用戶尋找官方指引時，亦有機會被誘騙到欺詐的網頁。

偽造疫苗通行證售價升幅高達600%

該報告指出偽造疫苗接種或檢測通行證的售價大幅升高。於去年首次推行疫苗接種通行證的初期，偽造的PCR和抗原檢測通行證的售價通常為75至100美元（約585至780港元）。在近期的黑市交易中，同樣的通行證售價飆升至200到600美元（約1,560至4,680 港元），升幅高達600%。

Check Point軟件技術公司安全專家Liad Mizrachi表示，需要有集中的檢測和疫苗認證系統作保障。隨著各國紛紛收緊防疫措施，測試套裝供應不足，市民懷疑疫苗接種的安全，這些因素令不法分子藉機牟利。他提醒各國政府需要立刻採取行動，攜手打擊這些非法交易，否則未來將會出現更多假通行證。

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責任編輯：吳嘉雯

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