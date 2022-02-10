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【職場熱話】固執老闆堅持員工外出開會 稱「面對面才叫開會」 結果被對方公司一句KO

理財智慧 16:38 2022/02/10

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第五波疫情大爆發，不少公司已實施WFH，開會也普遍以視象會議取代，不過有網民近日在討論區發帖，指公司老闆堅持要員工出外，跟其他公司開會，因他覺得「臉對臉才叫開會」，結果卻被對方一句KO。

網民公司經歷：

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同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

此帖一出，不少網民認為現時疫情嚴重，根本應該減少面對面見面的機會，對方公司處理手法才是合理。

人地都唔歡迎你，你老闆真係極品

老一輩接受唔到高科技，而又唔鍾意伙計做得舒服，呢啲都係老闆嘅通病

我公司老闆都係表面就叫你Work from Home，但係其實意思講你哋一定要返公司做嘢

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責任編輯：李兆明

 

 

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