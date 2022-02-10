【職場熱話】固執老闆堅持員工外出開會 稱「面對面才叫開會」 結果被對方公司一句KO

第五波疫情大爆發，不少公司已實施WFH，開會也普遍以視象會議取代，不過有網民近日在討論區發帖，指公司老闆堅持要員工出外，跟其他公司開會，因他覺得「臉對臉才叫開會」，結果卻被對方一句KO。

網民公司經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

此帖一出，不少網民認為現時疫情嚴重，根本應該減少面對面見面的機會，對方公司處理手法才是合理。

人地都唔歡迎你，你老闆真係極品

老一輩接受唔到高科技，而又唔鍾意伙計做得舒服，呢啲都係老闆嘅通病

我公司老闆都係表面就叫你Work from Home，但係其實意思講你哋一定要返公司做嘢

相關文章：

【職場熱話】提早年初四開工 上司派開工利是 笑說「係咪好驚喜」 打工仔拆開後心入面狂鬧

【職場熱話】面試呆等3小時 才知老闆未返公司 接待人員一句話 求職者感氣憤即時離場

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明