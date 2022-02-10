▲ 【香港經濟】大摩料本港首季經濟負增長0.8%、降全年經濟增長預測 中港通關押後至第四季

因應本港爆發第五波疫情，摩根士丹利調低香港首季及全年經濟增長預測，料香港首季經濟負增長0.8%，並將中港通關時間表押後至第四季，預期香港政府會推出相當於本地生產總值（GDP）約4%至5%規模的刺激經濟措施。

大摩指，本港疫情出現單日確診逾千宗的情況，加上不明源頭傳播鏈滲透全港，香港政府收緊一系統社交距離限制防疫措施，包括禁止兩個家庭以上的私人聚會，擴大疫苗通行證、關閉宗教場所及髮型屋等，因此將本港經濟首季增長預測下調至負0.8%，並預期社交距離限制措施會延續至3月底或4月初，故將本港全年經濟增長預測，調低至2%，當中佔本港GDP約三分二的私人消費會是主要拖累者。

「持續的社交距離限制措施，不僅會影響服務業消費，同時會損害消費者情緒，並對就業市場構成影響。」

大摩預期，隨放寬防疫措施，加上財政刺激政策效應顯現，本港經濟會自第二季開始出現溫和復甦，但經濟增長風險仍偏向下行。

大摩估計，最壞情況是疫情持續至上半年，死亡率及住院率高企，特別是年長人士，本港全年經濟料僅增1.2%。最樂觀情況是，疫情於2月已得到控制，北京亦容許香港採用「與病毒共存」政策，令香港有機會於3月初放寬防疫措施，加快香港經濟復甦速度，本港經濟今年有機會加快至增長2.4%。

「由於香港政府持續偏好於先與內地通關，而特首林鄭月娥堅持其『動態清零』政策，但又排除全民檢測及封城，故控制病毒傳染的成效或較中國的防疫政策為低，故預期中港通關會押後至第四季。」

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