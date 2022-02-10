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【騰訊700】騰訊據報將騰訊影業主體併入企業發展事業群　聚焦主旋律影視作品「承擔更多社會責任」

股市 15:49 2022/02/10

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【騰訊700】騰訊據報將騰訊影業主體併入企業發展事業群　聚焦主旋律影視作品「承擔更多社會責任」

騰訊 （00700） 據報將調整內容業務板塊，有內媒指，騰訊影業的主體部分將從PCG（平台與內容事業群）被調整進入CDG（企業發展事業群），同時騰訊集團副總裁、閱文 （00772） CEO程武將繼續領導該業務板塊。

報道指出，今次調整後，騰訊影業作為騰訊公司的影視廠牌，將重點聚焦時代旋律作品開發，承擔更多社會責任。而騰訊影業原有的強商業屬性的IP影視化開發工作，將交由閱文集團旗下的新麗傳媒、閱文影視，以及PCG（平台與內容事業群）旗下的騰訊動漫負責。

騰訊影業有份製作建黨百周年重點影片《1921》

騰訊影業參與過大量相關影視劇作品，比如去年七一上映的慶祝建黨一百周年重點影片《1921》，以及創下央視一套近3年收視新高的電視劇《人世間》等。

報道又引述消息人士指，騰訊將繼續支持騰訊影業開發更多這類影視作品，強調「賺錢」並不是騰訊做影視的第一目標。

騰訊影業手上《慶餘年》第二季團隊將併入閱文

在其它板塊的分工上，新麗傳媒將聚焦頭部IP項目的製作；閱文影視負責挖掘更多閱文資源，聚焦與外部合作方的聯合開發，推進大量網文IP影視化；騰訊動漫負責培養國漫IP，協同外部合作方推進動漫IP的影視化。

目前騰訊影業計劃開發和開發中的項目比如《慶餘年》第二季和《贅婿2》及相關團隊將併入閱文，劇集不會受到影響；《一人之下》（電影及劇集）等騰訊動漫IP影視化項目及相關員工，將併入騰訊動漫。

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 閱文集團（00772）
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