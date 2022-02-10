【ET講股通】梁耀康：內房相關股起動（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日高開220點重上25000關口，其後半日倒跌119點，報24710點，二萬五得而復失。尾市內房股發力，中海外 （00688） 升逾4%破頂，高見24.5元，內房股齊升，後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 港股高開低走非壞事

02：06 - 市場憂今晚美國CPI通脹數據 令大市無力承接上日升勢

03：52 - 加息受惠股受今晚數據左右 滙豐 （00005） 股價如調整是買入時機

05：21 - 今晚通脹走向決定明日科技股走向

06：01 - 內房股受外圍影響較少

07：35 - 房債利息減、內房氣氛回暖

07：55 - 內房股選國企更穩陣 可吼中海外 （00688）

09：10 - 融創中國 （01918） 靠消息才抽升

10：02 - 有色金屬股受惠齊升 江西銅 （00358） 有望挑戰去年10月高位

12：02 - 鋼材股蠢蠢欲動有潛力 馬鞍山鋼鐵 （00323） 現水平可考慮吸納

14：11 - 水泥股回穩可留意 中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） 上望、止蝕價位分析

16：28 - 中國聯塑 （02128） 嘗試轉勢 進取投資者可考慮吸納

18：10 - 綠城管理 （09979） 股價回軟 上望仍有空間可留意

20：01 - 留意市場如何解讀今晚CPI數據

20：42 - 觀眾問股：領展 （00823） 疫情嚴重禁晚市股價仍未回調 甚麼價位可入貨？

24：35 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.64元持貨 上望睇幾多？

25：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可買入？

29：38 - 觀眾問股：快手 （01024） 走勢點睇？上望甚麼價位？

32：35 - 觀眾問股：東亞銀行 （00023） 14.2元有貨怎處理？

35：06 - 觀眾問股：福耀玻璃 （03606） 點睇？現水平入貨值搏嗎？

37：01 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 點睇？未有貨可買入？

38：57 - 港股收市市況速報 留意今晚美國公布CPI

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恒指全日收報24924點，升94點，大市總成交1,291億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，今天港股高開低走，一度升穿25000點的重大阻力位，其後曾倒跌，在A股發力下尾市回升。

美今晚公布通脹數據 關注儲局政策解讀

大市未能承接上日強勢，其中一個原因是觀望今晚美國公布的通脹數據，預計CPI按年升7.2%，關注市場如何解讀儲局政策，究竟會加速收水還是溫和出手。國際金融股是近日支持港股表現動力之一，特別是滙豐 （00005） 、恒生 （00011） ，倘預料加息不似預期，或令相關股份調整，或是不錯的吸納機會，滙豐若跌至55元可留意，因為一旦進入加息周期，可望受惠。科技股今日由跌轉升，亦要留意通脹走向。

內房及相關股 相對受外圍影響較少

內房及相關股相對受外圍影響較少，可視作另一投資策略。相關股份今天升得較勁，主要有兩個消息，一是內地資產管理公司開始參與受困內房的重組，意味起樓等業務營運的資金鏈可以理順；二是房貸利息開始調整下來，帶動行業氣氛。若想選較穩陣的股份，宜留意國企內房，如中國海外 （00688） 。

內房相關板塊如鋼材、有色金屬等走勢亦不錯，如江西銅業 （00358） ，國際銅價自去年10月回落調整，近日整固向上，帶動江西銅業股價回升，有機會挑戰去年10月水平。不過，短期要留意兩方面，一是資金是否持續流入內房相關板塊，二是外部商品價格走勢。若投資者較進取，想吼落後板塊，鋼材股有一定潛力。此外，水泥股亦可留意。

若投資者接受較高風險水平，可留意之前曾推介的中國聯塑 （02128） ，屬受惠內房和基建的股份，之前抽上後調整，近兩日正尋找轉勢，上望16元水平，向下則要訂13元作止蝕位。綠城管理 （09979） 之前走勢強，上望8元以上水平，主力保障房承建商，不妨可以等待回調後買入。

【「ET講股通」問股環節，包括︰領展、香港電訊、騰訊、快手、東亞、福耀玻璃、信義玻璃︰立即觀看】

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