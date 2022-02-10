【ET講股通】梁耀康：內房相關股起動（附time code）

港股半日高開220點重上25000關口，其後半日倒跌119點，報24710點，二萬五得而復失。尾市內房股發力，中海外 （00688） 升逾4%破頂，高見24.5元，內房股齊升，後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 港股高開低走非壞事

02：06 - 市場憂今晚美國CPI通脹數據 令大市無力承接上日升勢

03：52 - 加息受惠股受今晚數據左右 滙豐 （00005） 股價如調整是買入時機

05：21 - 今晚通脹走向決定明日科技股走向

06：01 - 內房股受外圍影響較少

07：35 - 房債利息減、內房氣氛回暖

07：55 - 內房股選國企更穩陣 可吼中海外 （00688）

09：10 - 融創中國 （01918） 靠消息才抽升

10：02 - 有色金屬股受惠齊升 江西銅 （00358） 有望挑戰去年10月高位

12：02 - 鋼材股蠢蠢欲動有潛力 馬鞍山鋼鐵 （00323） 現水平可考慮吸納

14：11 - 水泥股回穩可留意 中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914） 上望、止蝕價位分析

16：28 - 中國聯塑 （02128） 嘗試轉勢 進取投資者可考慮吸納

18：10 - 綠城管理 （09979） 股價回軟 上望仍有空間可留意

20：01 - 留意市場如何解讀今晚CPI數據

20：42 - 觀眾問股：領展 （00823） 疫情嚴重禁晚市股價仍未回調 甚麼價位可入貨？

24：35 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.64元持貨 上望睇幾多？

25：41 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可買入？

29：38 - 觀眾問股：快手 （01024） 走勢點睇？上望甚麼價位？

32：35 - 觀眾問股：東亞銀行 （00023） 14.2元有貨怎處理？

35：06 - 觀眾問股：福耀玻璃 （03606） 點睇？現水平入貨值搏嗎？

37：01 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 點睇？未有貨可買入？

38：57 - 港股收市市況速報 留意今晚美國公布CPI

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