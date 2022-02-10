【互認基金】去年北上基金累計吸金142億 南下產品吸資額首越10億

▲ 去年南下基金累計吸金首破10億元人民幣，創互認產品自2015年7月面世以來新高。

國家外滙管理局新公布2021年的中港互認基金數據，持續北熱南冷，截至去年底本港基金在內地銷售的累計淨吸資額為142.41億元（人民幣，下同），但較2020年底的144.15億元微減2億元。不過，內地基金公司把旗艦產品在港開賣，南下基金同期吸資額達10.29億元。北上基金吸資額較南下基金多132億元，如以幅度計，多逾12倍。

不過，南下基金去年的吸資額已明顯有改善，數字連升12個月，至去年底淨吸資突破10億元，創有紀錄以來新高，市料主因是上年A股顯著跑贏港股。

此外，證監會去年底回應本報查詢指，關於內地與香港基金互認安排，截至去年9月30日，證監會認可的內地基金共有48隻（包括兩隻傘子基金），而獲中國證券監督管理委員會批准的香港基金則有38隻；去年第3季內地基金的累計淨認購額約為人民幣9.46億元，而香港基金的累計淨認購額約為人民幣158.5億元。

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跨境互認基金自2015年開通，外管局自翌年1月起每月公布北上及南下產品的數據。至今滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 、惠理 （00806） ，以及摩根大通等，已相繼把旗艦基金在內地推售。反觀，自2019年4月易方達申批南下基金來港以來，市料在這兩年間已鮮再有新產品擬闖港，分析相信是因南下產品滯銷。何況已過關的48隻基金，專家料當中少於一半在零售層面上架推售。再者，跨境理財通自去年10月起航，亦分流投資者的注碼。

另方面，據內地天天基金網的統計，北上基金面世至今，表現最標青是摩根太平洋證券基金，期間勁升1.4倍。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪