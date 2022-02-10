▲ 【虛擬偶像】阿里巴巴推出虛擬偶像「冬冬」推廣奧運商品 懂為選手打氣兼伴舞奧運主題曲

北京冬奧如火如荼，阿里巴巴 （09988） 宣布推出全新數字人冬奧宣推官「冬冬」，以協助推廣2022年冬季奧運會。以雲技術驅動的數碼人物「冬冬」，可與奧運迷互動交流，介紹奧運趣事，同時可在直播專場中協助天貓奧林匹克中國旗艦店推廣商品。

阿里稱，「冬冬」由阿里巴巴旗下科研機構達摩院開發，角色設定為生於北京的22歲女孩，個性熱情直率且熱愛冰雪運動。在雲端數碼技術驅動下，「冬冬」可以用生動自然且帶不同情感的人聲回答問題，同時可做出各種動作，例如豎起大拇指、擺出心形姿態，以及在失望時落淚。此外，她還可以現場向觀眾介紹奧運趣事，伴隨奧運主題曲熱情舞蹈，為奧運選手打氣等。

阿里巴巴智能客服與智慧數字人業務負責人李小龍表示，期望運用雲技術推動冬季奧運會數碼升級，以創新的方式為奧運迷提供與雲端、電商平台服務相關的冬季奧運體驗。又稱未來將進一步擴闊技術邊界，創造一個令人著迷的混合實境。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，阿里將不斷創新，推出不同形式的互動，期望未來能將這些技術應用到其他全球體育賽事和活動中。

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記者：李哲毅