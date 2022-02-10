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新世界助港人齊抗第五波疫情　與初創獨角獸Prenetics合作　贈基層20萬套快速檢測包

股樓投資 15:37 2022/02/10

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新冠變種病毒在社區爆發，檢測服務需求殷切，各區社區檢測中心及流動採樣站外，由朝到晚都排長龍。有見及此，新世界（00017）宣布，決定與本港初創獨角獸、基因及診斷檢測公司 Prenetics合作，捐贈20萬套快速抗原檢測包予基層。

新世界發言人指，當中6間非牟利機構（基督教香港信義會社會服務部、香港路德會社會服務處、香港社區組織協會、香港基督教女青年會、兒童癌病基金及聖雅各福群會）會率先於本月下旬，推薦及甄選服務對象及安排發放方式，陸續轉贈至有需要的基層人士，紓緩他們購買檢測套裝的經濟負擔，齊抗第五波疫情。此外，新世界與Prenetics亦會向該6間非牟利機構，捐出50套快速檢測系統Circle HealthPod及500套一次性分子檢測組合，予有關機構的職員使用。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「集團一直秉持創造共享價值（Creating Shared Value）理念，因應過去兩年疫情變化，推出措施與社區一起抗疫，包括 2020 年首創自助口罩提取機向有需要市民派發口罩、去年向基層市民提供疫苗接種津貼，至於今次與 Prenetics 合作，除了紓緩社會對快速檢測包的殷切防疫需求外，亦體現香港初創企業對社會的貢獻。我們亦希望為基層大眾提供快速抗原檢測包，令他們在病毒陰霾下，少一點擔憂，亦減少生活負擔。」

值得留意的是，本月下旬，新世界會向所有員工派發快速抗原檢測包，為員工及其家人提供多一重防疫保障，並感謝他們在第五波疫情下一直謹守崗位；另外亦會向旗下管理的屋苑，每戶免費派發兩包快速抗原檢測包。

資料顯示，是次免費捐贈的快速抗原檢測包已獲美國食品及藥物管理局的緊急使用許可，亦在澳洲及新加坡等地獲相關當局認可使用。檢測者以拭子棒收集鼻腔拭子樣本，15分鐘就可得知檢測結果，即使無病徵下，也可檢測出樣本是否呈陽性，而兒童亦可在成人協助下使用。至於Circle HealthPod則屬快速、便攜及可重用，最快約20分鐘就可提供準確的聚合酶連鎖反應（PCR）質量結果，準確度達98.4%。

 

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撰文 : 黃卓賢

疫情 病毒檢測 新世界

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