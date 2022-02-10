英年薪千萬CEO係好媽媽 放無薪假4個月陪阿仔備考

英國第六大連鎖超市Co-op Food的行政總裁Jo Whitfield於職場上叱咤風雲，事業有成兼年收入過百萬英鎊。但這名行政總裁原來也是一個愛子心切的好媽媽，決定放無薪假4個月陪伴兩名愛兒備考公開試。

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Jo Whitfield掌舵的Co-op Food作為全英第六大連鎖超市，在英國有超過2,600間分店，更設有批發業務Nisa。根據Co-op Food的年報，Jo Whitfield於2020年的年薪為140萬英鎊（約1,476萬港元）。

但她宣布由今年5月起會放無薪假4個月，在家陪伴兩名兒子備戰GCSE和 A-level考試。按上述年薪計，她放無薪假4個月相等於放棄近47萬英鎊（約496萬港元）的薪金。

Jo Whitfield形容今年是重要的一年，她的兒子都要參加十分關鍵的考試。因此她和家人決定要為考試帶來的壓力和情緒動盪做好準備，希望陪伴兒子面對挑戰。

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而Co-op Food母企Co-op行政總裁Steve Murrells將會在她放假期間，暫時接管Co-op Food的業務。

Jo Whitfield過往曾於英國另一間連鎖超市Asda任職8年，曾擔任公司副總裁。她在2016年加入Co-op Food擔任零售財務總監，於翌年升任行政總裁至今。

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責任編輯：鄭錦玲