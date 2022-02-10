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【異動股】百勝中國急彈9%　大和指股價調整過度

股樓投資 15:39 2022/02/10

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百勝中國(09987)獲大和升評級至「買入」，認為其股價過份調整，刺激股價一度急彈9%。

同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

大和指出，百勝旗下肯德基與必勝客中國業務同店銷售分別跌12%和8%，但集團計劃今年淨開銷售點達1000至1200個，料今年業務會反覆復甦，並認為股價已過份調整。大和將百勝評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由544.5元下調至467.4元。

【大行點睇】中金料新能源汽車淡季銷量仍然強勁　 建議關注龍頭汽車相關股份

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同場加映﹕【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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撰文 : 周兆邦

百勝中國－S（09987） 港股

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【港股追蹤】據報滙豐擴大對冲基金業務　股價曾跌逾2%

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