【異動股】百勝中國急彈9%　大和指股價調整過度

百勝中國(09987)獲大和升評級至「買入」，認為其股價過份調整，刺激股價一度急彈9%。

同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

大和指出，百勝旗下肯德基與必勝客中國業務同店銷售分別跌12%和8%，但集團計劃今年淨開銷售點達1000至1200個，料今年業務會反覆復甦，並認為股價已過份調整。大和將百勝評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由544.5元下調至467.4元。

【大行點睇】中金料新能源汽車淡季銷量仍然強勁 建議關注龍頭汽車相關股份

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映﹕【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機