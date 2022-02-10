【港股追蹤】據報滙豐擴大對冲基金業務　股價曾跌逾2%

滙豐控股(00005)據報正在發展為對沖基金和家族理財室提供融資的業務，因該行尋求提振其亞洲財富管理部門的增長，今日股價曾挫逾2%。

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外電引述知情人士稱，滙控認為在一些競爭對手退出該類資本密集型業務後，機構經紀業務是加強該行的西方客戶與亞洲之間聯繫的一種方式。此次擴張將專注於迎合愈來愈多在東方尋找投資機會的西方客戶。

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