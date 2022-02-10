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【職場熱話】公司醫療卡就是隨便？ 醫生看症不認真隨意開假紙 打工仔怒斥「咪學人做醫生」

理財智慧 18:18 2022/02/10

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打工仔感到不適當然要請假看醫生，若然有公司醫療卡能省卻不少金錢。近日有網民在討論區發文指自己因為身體不適卻又想節省金錢因而選擇醫療卡看醫生，但其敷衍態度卻令他感到不憤。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司設有遲到榜 人力資源部員工卻互相包庇  裁員永遠沒他們份  打工仔怨根本不公平下一頁】 

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

有網民分享「試過用卡看飛滋和鼻水，由於醫生跟我很熟，他說用卡看症只是賺30蚊而已」。有網民亦認為「你應該第一次用公司卡看醫生，看專科會更認真」。

有網民更笑言「一睇就知你扮病呃假」、「試過隔住件衫用聽筒和我看症」。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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責任編輯：陸盈希

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