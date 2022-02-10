▲ 【第五波疫情】新世界夥Prenetics向6家非牟利機構派20萬套快速檢測包 集團員工及旗下屋苑也獲發

新世界發展 （00017） 宣布，因應第五波疫情肆虐，全港市民對病毒檢測需求甚殷，社區檢測中心輪候需時，故新世界決定與本港初創獨角獸、 基因及診斷檢測公司Prenetics合作，捐贈20萬套快速抗原檢測包，當中6間非牟利機構會率先於2月下旬，以推薦及甄選服務對象及安排發放方式，陸續轉贈至有需要的基層人士，紓緩他們購買檢測套裝的經濟負擔，齊抗第五波疫情。

新世界行政總裁鄭志剛表示，今次與Prenetics合作，除紓緩社會對快速檢測包的殷切防疫需求外，亦體現香港初創企業對社會的貢獻，亦希望為基層大眾提供快速抗原檢測包，令他們在病毒陰霾下，少一點擔憂，亦減少生活負擔。

15分鐘就可得知檢測結果

是次免費捐贈的快速抗原檢測包共20萬套，已獲美國食品及藥物管理局的緊急使用許可，亦在澳洲及新加坡等地獲相關當局認可使用。檢測者以拭子棒收集鼻腔拭子樣本，15分鐘就可得知檢測結果，無病徵下，也可檢測出樣本是否呈陽性，兒童亦可在成人協助下使用。

新世界及 Prenetics 將於本月下旬起，將首批快速檢測包陸續捐贈予6間非牟利機構，當中包括基督教香港信義會社會服務部、香港路德會社會服務處、香港社區組織協會、香港基督教女青年會、兒童癌病基金及聖雅各福群會。

此外，新世界及Prenetics亦會向該6間非牟利機構，捐出50套快速檢測系統Circle HealthPod及 500 套一次性分子檢測組合，予有關機構的職員使用。Circle HealthPod 屬快速、便攜及可重用，最快約 20 分鐘就可提供準確的聚合酶連鎖反應（PCR）質量結果，準確度達 98.4%。

同時，新世界會在本月下旬，會向所有員工派發快速抗原檢測包，為員工及其家人提供多一重防疫保障，集團並感謝員工，在第五波疫情下一直謹守崗位；集團亦會向旗下管理的屋苑，每戶免費派發兩包快速抗原檢測包。

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