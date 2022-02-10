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【電動車電池】寧德時代曾失守500關、跌5%創4個月低　智利研國有化鋰礦銅礦

股市 15:09 2022/02/10

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【電動車電池】寧德時代曾失守500關、跌5%創4個月低　智利研國有化鋰礦銅礦

電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）年內股價轉弱，今日一度失守500元人民幣，創去年10月以來低位。寧德時代全日股價跌5%，收報518.1元人民幣。

智利制憲議會日前初步通過一項提案，該提案由議會環境委員會提交並通過，旨在促進國有化銅礦、鋰礦和其他戰略資產。早前，阿根廷、玻利維亞及智利已討論，擬建立類似於「石油輸出國組織」的鋰生產國組織。

於智利等主要鋰產國收緊政策下，內地鋰電池企業據報加快在國內開發鋰資源。

電動車電池相關股份今日表現同樣走弱，比亞迪 （01211） 高開後曾跌3%，最新跌1.3%；贛鋒鋰業 （01772） 跌1%。

A股方面，比亞迪A股（深：002594）跌2%，國軒高科（深：002074）跌4%。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢（立即收看）

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【電動車電池】寧德時代再奪全球動力電池裝機量冠軍　惟股價跌逾9%（附全球十大排名）

【比亞迪1211】比亞迪紅盤大升7%　1月新能源車銷量按年增3.6倍、按月微跌

港股 A股 智利 電動車 比亞迪股份（01211） 寧德時代（深：300750） 贛鋒鋰業（01772） 國軒高科（深：002074）
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