【職場熱話】年三十見工 公司多奇怪規舉 老闆每日CHECK人有冇食豬肉 應徵者：「難道是邪教公司？」

面試一向應該正式而且詢問與工作有關的問題。近日有網民在 Facebook 「奴工處」討論區發文指年近歲晚居然收到面試通知，卻被問奇怪問題，因而感到疑惑。

樓主經歷：

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【職場熱話】見工HR唔睇履歷表 求職者被迫鉅細無遺填表 怒斥「簡直是多餘」【下一頁】

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有網民亦認為「香港社福機構都有幾間是禁止員工食豬和海鮮，而且上班不能穿裙」、「等執啦呢類公司」。

有網民更笑言「不如招聘寫清楚只是請回教徒或伊斯蘭教徒，大家清晰很多，至少不用擔心員工破戒」、「今次真係CLS公司」。

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責任編輯：陸盈希