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【職場熱話】先天家境條件優厚 不靠父幹偏想靠自己 朋友笑言：「不會運用天賦資源」 打工仔感無奈

理財智慧 18:16 2022/02/10

分享：

一眾打工仔一定有想過若然自己是富二代，就不用那麼辛苦打工吧？但現實就是有人不靠父幹，而想靠自己能力賺錢。近日有網民在討論區發文指自己家中是做生意，無意接手反而想靠自己，遭友人取笑不會運用天生資源，因而感到無奈。

樓主經歷：

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【職場熱話】初級職員身兼多職 主管唔俾指示卻事事挑剔 打工仔怨「有能力早就做了經理」下一頁】 

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

有網民認為「趁後生多做不同嘗試，之後無論做任何決定都會比較妥當：即使回去父親公司上班也會因爲你在外有拼搏經驗而管理得更好，決定不回去也更有理由和目標」、「靠自己也能闖出一遍天」。 

亦有網民指「做有前景職業和可以升職的工當然沒有問題，但如果只是做文員，每天輸入文件就真的是不思進取」。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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責任編輯：陸盈希

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