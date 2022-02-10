【公屋裝修】一家4口喜派新公屋 花18萬平裝380呎單位 為讓子女擁各自空間 甘願讓出大房一開二

近年香港有不少公屋也相繼落成，若在多年的苦苦輪候下，能有幸獲分派得一新公屋單位，當然要好好裝修一番，以打造屬於自己及家人的幸福之家。而今次要介紹的單位位於火炭駿洋邨，其面積為387呎，屬4人單位，而裝修費用為約18萬，裝修了約2個月的時間，全屋走簡約風格。

這單位的原則屬長形，有一梗廚、梗廁但沒有梗房，於是戶主和設計師在空間的劃分上能更靈活，而由於單位屬清水樓，因此戶主在收樓時只會有白色的牆面及淨色的磚瓦，沒有多餘的設計，使裝修設計時更方便。這單位居住了4人，包括戶主夫婦及其2名子女，戶主要求單位需有3房，使小孩有各自獨立的空間。

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此外，戶主也要希望單位能保留較大的客廳空間，使單位有空間感不會至於太擠迫，另外，戶主要求單位走簡約風格，主要以灰、淺木紋色及白色為主。設計師坦言最困難的地方是要平衡單位客廳的空間感並同時要間出3房空間，因此也下了不少心思。

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有見及此，設計師把原本的大房一分為二，間出兩個獨立的房間並形成眼鏡房格局，以節省走廊的地方，把更多的空間保留於客廳，另外再多間出一間較小的房間作主人房。為了使單位走簡約的風格，全屋的傢俱主要以白色為主，但為了使單位不會過於單調，設計師在電視牆造了一燈槽配射燈的效果，使單位溫暖、豪華感大增。

在裝修設計上，戶主在門口位擺放了一個大型的白色配黑色儲物陳列櫃，不但大大增加了收納空間，同時也可供戶主擺放模型陳列品，而全屋的地板也用了淺木紋色，以貫徹簡潔的風格。設計師在電視的牆壁塗上了灰藍色並配上一白色電視矮櫃，使全屋整體更有格調。

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女兒房的色調主要以粉紅及白色為主，而設計師在入內打造了一上床下書桌連衣櫃組合，以節省空間，而樓梯設計也有心思，當中背面為一儲物櫃，可供女兒放書及書包等，而兒子的房間則造了一木紋色地台床及一吊衣櫃，以大大增加儲物空間，方便收納。

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在廚房及廁所上，由於單位屬公屋，因此沒有做間隔改動，設計師在廚櫃造了一L型黑色配白色的上下排廚櫃，以增加收納空間及方便走動，另外，廚房天花也做了假天花，以方便戶主清潔，而廁所門則造了趟摺門以節省空間，入內則有一小型鏡櫃及洗手盆下櫃並有一浴屏，以打造出乾濕分離的效果。

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費用： 泥水工程 約$4.3萬

油漆 約$8,000

水電工程 約$1.3萬

木工傢俬 約$8.8萬

雜項 約$2.8萬 合共：約18萬

圖片由 BMB 室內設計裝修工程 提供

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責任編輯：關海儀