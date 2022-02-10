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【內房危機】融創調整組織架構　由7大區域調為9大區域　股價升9%

股市 14:45 2022/02/10

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融創 （01918） 剛進行組織架構調整。據悉，融創由7大區域調為9大區域。新成立西北區域，管理陝西、山西、甘肅、寧夏四省；原西南區域拆分為成渝區域、雲貴區域，分別管理四川及重慶、雲南及貴州；廣西併入華南區域。在區域管理半徑優化同時，9個區域將在現有的城市佈局基礎上，進一步聚焦深耕市場空間大、更加匹配公司發展戰略的核心城市，加強公司在行業的綜合競爭力。

就此，融創方面表示，公司為順應行業和外部市場環境變化，更好支持下階段「聚焦深耕核心城市、控制規模、提高綜合經營競爭能力」的發展目標，安排此次架構調整。 調整後的組織架構，更有利於減小管理跨度、減少管理層級、提高管理效率，提高綜合經營管理能力。

融創股價升9.3%，現報10.56元。

油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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融創中國（01918） 港股
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