▲ 【內房危機】彭博：監管機構要求中國資產管理公司介入助內房重組 中國華融正與世茂接觸

外電報道，監管機構近期要求中國最大的幾間資產管理公司，包括中國華融 （02799） 和中國信達 （01359） ，直接參與出險房企的重組紓困工作，收購出險房企地產項目及其拖欠債務。知情人士透露，中國華融正與世茂 （00813） 接觸。目的希望利用資產管理公司在債務重組方面的經驗，加快房地產商處置資產的進程。

據報監管部門希望資產管理公司在合法合規前提下救助出險房企。同時，資產管理公司可有選擇性地制定扶助目標，且不以追求高盈利為首要考量。而資產管理公司向房企注入的資金將優先用於「保交樓」項目，債券持有人能獲益多少將取決於資管公司對地產商資產的出價。

外電引述知情人士透露，在符合相關規定的情況下，資產管理公司可以高於市場估值的價格收購，以助險企穩定資產價格，加快債務化解進程，此外，隨著更深入推進處置相關債務，監管機構或考慮通過額外的資金注入來擴大資產管理公司的購買能力，但目前仍處於初期階段，尚未作出最終決定，最終可能並不會提供實質的資金支持。

央行未有正面回應外電傳聞真假，央行回覆時稱，資產管理公司按照市場化、法治化原則，可以參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務，建議具體情況向相關資產管理公司了解。

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