【職場熱話】同事遞辭職信後變HEA 疑疫情下搵工觸礁欲留下 被上司一句話打臉

香港隨著第5波疫情爆發，市面上的工作機會減少，因此在辭職前真的要好好考慮清楚免得後悔，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己有一同事自遞了辭職信後，工作便變得十分「頹」，可是自疫情再度爆發後，那同事多次試探上司語氣，希望能留下來，然而卻被上司以一句話打臉。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 這些同事真是早走早著。」，「 一遞了信便「頹」工作的人是最討人厭的。」，也有人指，「 上司真是做得太好了，沒有罵那同事經已算好人了。」。

另有網民指，「 他真是自作自受，在這個時候辭職真的是要慢慢再找工作了」，「 恭喜他能追逐自由自在的生活。」。

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責任編輯：關海儀