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【樓市熱話】業主離港2年 不幸遇上霸王租客 不交租不願搬感煩惱

理財智慧 17:12 2022/02/10

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不少人也會考慮把自己單位出租，然而在出租時必須要好好了解清楚租客的人品，以及要簽好租約文件，不然分分鐘會得不償失。近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己有一單位用作出租用途，然而卻因遇上無品租客而最終導致得不償失，他因而感到十分苦惱並向網民詢問該怎樣做才好。

樓主經歷：

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【樓市熱話】2人月入5萬擁100萬首期  欲買2房單位預算500萬  望能在筲箕灣或西灣河置業 【下一頁

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 你可以試一下把單位斷水斷電。」，「 為什麼你之前一直不管，到了現在才來管？」，也有人指，「 找律師吧，只有律師才能幫到你。」。

另有網民指，「 你要先看一看你的租約是多少年，只要到了期而你不續約，那份租約便會自動失效，然後便能收樓換鎖，但若然沒有租約的，那便十分麻煩了。」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：關海儀

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