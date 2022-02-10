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【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣

股樓投資 15:10 2022/02/10

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二手樓價持續受壓，但減價盤承接力強。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心11座低層F室，實用面積378平方呎，兩房間隔，去年12月放盤，叫價498萬元，終減價88.2萬元，以409.8萬元易手，實用呎價約10,841元。

代理續說，買家為上車客，盼望能趁疫情「撈底」入市，故帶票睇樓，雖然上址內籠殘舊，但價錢吸引，加上買入單位後會大裝修，所以隨即還價，更與業主傾價至深夜，終以409.8萬元購入上址。從代理提供的相片可見，單位內籠裝修殘舊。

    點擊圖片放大
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同場加映【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

資料顯示，原業主雖然大減價賣樓，但早於1984年以24萬元購入上址，持貨38年，現帳面獲利385.8萬元。

同場加映【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃灣中心 美聯物業

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