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【職場熱話】 17.5k 舒服工 vs 18.5k 辛苦工 求職者同時得到2間公司取錄 人工僅差1千卻仍猶豫不決

理財智慧 17:13 2022/02/10

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不知道大家有沒有試過同時得到2間公司的取錄呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己同時收到2間公司的取錄，然而當中各有利弊，一份人工較高但較辛苦，而另一份則較鬆但人工低，於是他向網民詢問該如何選擇才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司設有遲到榜  人力資源部員工卻互相包庇  裁員永遠沒他們份  打工仔怨根本不公平 下一頁

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 公司B的人工只是多1千，但車費也不止這些吧，還有甚麼要考慮的呢？」，「 若計時薪公司A較高，時間也是成本之一。」，也有人指，「 公司B每個月要多返20小時的班，但人工才多2.8k，還需要更多的交通費。」。

另有網民指，「 若2間公司的人工相差很遠，便不怕辛苦一點，但你2間公司人工只相差一千，便當然是選擇一份較輕鬆的工作，有多餘的時間也能進修或炒股。」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：關海儀

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