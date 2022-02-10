【疫苗通行證】「驗證二維碼掃瞄器」記錄訪客資料 資料經加密處理暫存31天

「疫苗通行證」於今日起率先在D類食肆推行，創新及科技局長薛永恒今日（10日）發表網誌表示，當局提供「驗證二維碼掃描器」程式，供食肆及處所負責人反掃針卡或豁免證明書的二維碼，以實名記錄到訪人士的資料。當局強調程式內的資料只會暫存31天，有關資料並會經過加密處理。

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薛永恒解釋，當處所出現感染個案時，有關資料可協助個案追蹤辦公室更快更精準找出密切接觸者或可能受感染人士，及早切斷病毒社區傳播鏈。他指出反掃安排操作簡易，市民只要更新「安心出行」至3.0.2版本或以上，先以「安心出行」掃描及儲存針卡或豁免證明書，當市民進入處所時再掃描「安心出行」場地二維碼後，程式便會自動顯示電子針卡或豁免證明書。

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食肆和處所負責人方面，則可使用最新4.1.0版本的「驗證二維碼掃描器流動應用程式」，用作掃描針卡及豁免證明書二維碼，以核實針卡或豁免證明書的真確性。程式掃描二維碼後會有不同聲響提示有關人士已接種疫苗、持有豁免證明書或二維碼無效，方便處所負責人分辨到訪人士的「疫苗通行證」是否有效。

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當局透露，到訪人士資料只保留在處所裝有程式的手機中，換言之不會上載至雲端伺服器，處所亦有責任好好保管裝有驗證二維碼掃描器程式的手機。暫存在「驗證二維碼掃描器」程式內的資料，只會儲存31天作防疫抗疫相關用途，有關資料會經加密處理，並會進行遮蓋（masked）及雜湊（hashed）處理，成為不可辨識個人身分的資料，即使處所人員亦無法查閱儲存在「驗證二維碼掃描器」程式內的個人資料。

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責任編輯：嚴浩文