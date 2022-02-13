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【居家學習App】宅在家免費自學日語App　涵蓋入門至進階教學

14:00 2022/02/13

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新一年，相信許多人都會趁機訂立新目標，尤其在第五波疫情爆發期間，民眾將會有更多時間留在家中，這時候只需一部手機就可去學習新語言，而本文將挑選三個免費日語學習App，包括：「五十音輕鬆學」、「日語單字輕鬆學」與「背日文神器 - 日檢必備單字救星」，可以讓民眾由淺入深學習日語。

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新手入門篇

對新手而言，接觸日語第一步就是學懂50音，而「五十音輕鬆學」不但有簡潔清晰的50音列表，而且每個平假名都附上學習口訣、真人發音及筆順幫助學習，還可自建專屬的五十音的測驗題庫和多元化的測驗方式，有助用戶快速上手50音。

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進階學習篇

在了解基本的發音規則後，就可以嘗試背誦日語短句及詞語。在「日語單字輕鬆學」就提供了活動、壽司、水果、蔬菜、廚房與四季等共12個主題， 當中每一個日文詞語都會搭配實物圖片，不單單只有枯燥的文義解釋，而且每一個單元主題都配有測驗題目和發音，有助加強用戶的聯想及記憶力。

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再之後就可以利用「背日文神器 - 日檢必備單字救星」去加深學習範圍，去學習動詞變化與文法。在App中用戶可自行選擇學習程度，如最簡單的N5到最困難N1，當中也有內建字典查詢功能，用戶更可利用功能去快速建立單字卡學習。

另外App中設有三種模式，包括「基本模式（單字選擇題、簡答題）」、「進階模式（文法、動詞變化與聽力練習）」及「單字卡模式（快速瀏覽、輕鬆複習）」，但目前單字卡模式就只限付費用戶使用。

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【YouTube】更方便用家！　外媒爆YouTube「影片重播」將增設實用功能

責任編輯：黃顯晴

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